У Німеччині постане перед судом 100-річний колишній охоронець концтабору

У Німеччині на 100-річного колишнього охоронця нацистського концентраційного табору чекає суд після того, як окружний суд визнав звинувачення у причетності цього чоловіка до вбивств у понад 3500 справах.

Відповідач, якого не називають відповідно до німецьких законів про засоби інформації та конфіденційності, нібито був нацистським охоронцем СС у концтаборі Заксенгаузен під Берліном у 1942–1945 роках.

Німецький тижневик Welt am Sonntag заявив 1 серпня, що суд припустив, що літній чоловік має витримати судовий розгляд тривалістю близько двох годин на день, починаючи із жовтня.

Справу у 2019 році передала до суду спеціальна федеральна прокуратура в Людвіґбурзі, яка розслідує воєнні злочини часів нацизму.

Заксенгаузен був одним із найбільш жорстоких місць під час Другої світової війни, тут була газова камера, нацистські медики проводили експерименти над людьми. Тут переважно утримувалися політичні в’язні.

Німеччина створила юридичний прецедент для судового переслідування колишніх співробітників нацистських таборів за вбивства, скоєні на таких місцях, засудивши 2011 року Івана Дем’янюка, екстрадованого зі США через його роль у таборі смерті Собібор в окупованій Німеччиною Польщі.