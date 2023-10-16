На півночі Німеччини почали переобладнання газопроводу для транспортування водню

На півночі Німеччини 16 жовтня почалося переобладнання магістрального газопроводу для транспортування водню.

Як повідомляє DPA з посиланням на компанію Open Grid Europe (OGE), це вперше зроблено в Німеччині.



Протягом двох днів природний газ буде викачано з ділянок трубопроводу, що з’єднує місто Емсбюрен у Нижній Саксонії з Легденом у сусідній землі Північний Рейн-Вестфалія.



Це дозволить орієнтовно з 2025 року розпочати роботи з модернізації, адаптації трубопроводу для транспортування водню. Метою є створення загальнонаціональної водневої інфраструктури в Німеччині в найближчі роки.



За даними DW, у січні цього року 6 січня 2023 року німецька державна компанія Securing Energy for Europe (Sefe) підписала протокол про наміри з норвезькою фірмою Gen2 Energy щодо імпорту до Німеччини та інших країн північно-західної Європи водню, отриманого шляхом електролізу води з використанням відновлюваних джерел енергії. Передбачається, що перша виробнича установка в норвезькому місті Мушеен могла б розпочати поставки морем стисненого водню наприкінці 2025-го або на початку 2026 року в порти Німеччини, Нідерландів та/або Великобританії.