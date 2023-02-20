МЗС Німеччини радить своїм громадянам не їхати до Росії

Міністерство закордонних справ Німеччини опублікувало рекомендацію, у якій радить своїм громадянам утриматися від поїздок до Росії. Особливо це стосується найближчих днів – з 20 по 26 лютого – коли в Росії пройде низка офіційних заходів, у зв'язку з якими буде посилено заходи безпеки.

Тим, хто вже перебуває в Росії, німецьке міністерство рекомендує бути обережними і уникати скупчень людей.



Німецьке МЗС особливо застерігає від поїздок у російські області, близькі до кордону з Україною – Ростовську, Краснодарську, Саратовську, Воронезьку та Волгоградську та інші прикордонні регіони.

У заяві МЗС окремо зазначається, що власників двох громадянств – Німеччини та Росії – російська влада розглядає лише як громадян Росії. У разі виникнення конфліктних ситуацій, наприклад, що стосуються призову на військову службу, Німеччина не зможе надати таким людям консульську допомогу.



Минулого тижня посольство США в Москві рекомендувало громадянам США, які живуть або перебувають у Росії, залишити країну. Минулого року посольство США двічі закликало американців негайно залишити територію Росії – вперше 28 лютого через кілька днів після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну, а потім 28 вересня – після оголошення мобілізації.