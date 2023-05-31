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Німеччина вирішила закрити 4 з 5 консульств РФ на своїй території

Про це сьогодні повідомили російські стороні. Фото ілюстративне

Німеччина різко скоротить дипломатичну присутність Москви на своїй території після того, як Росія скоротила кількість людей, яких Берлін може працевлаштувати у своїх посольствах і установах у Росії, заявив речник міністерства закордонних справ.

«Ми вирішили відкликати згоду на роботу чотирьох з п’яти російських консульств, які діють у Німеччині», – сказав речник, якого цитує AFP.

За його словами, про це сьогодні повідомили російські стороні.

Міністерство закордонних справ Німеччини заявило на вихідних, що сотні державних службовців і місцевих службовців, які працюють у німецьких установах у Росії, попросили покинути країну.

Москва встановила обмеження на кількість німецького персоналу в Росії в 350 осіб. Як пояснив речник МЗС Німеччини, щоб виконати ці вимоги Росії, уряд вирішив закрити консульства Німеччини в Калінінграді, Єкатеринбурзі та Новосибірську. Посольство Німеччини в Москві та його консульство в Санкт-Петербурзі не постраждають.

«Що стосується російської присутності в Німеччині, наші рішення застосовуються взаємно... для того, щоб забезпечити баланс взаємної присутності як з точки зору персоналу, так і з точки зору структури», – сказав речник.

За даними Міністерства закордонних справ Німеччини, Росія з червня скоротить кількість людей, яких Берлін може працевлаштувати у своїх посольствах або установах у Росії в сферах освіти та культури.

Це стосується співробітників посольства та консульств, але в основному працівників Інституту культури імені Гете в країні, німецьких шкіл і дитячих садків, повідомили в міністерстві.

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