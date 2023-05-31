Німеччина вирішила закрити 4 з 5 консульств РФ на своїй території

Німеччина різко скоротить дипломатичну присутність Москви на своїй території після того, як Росія скоротила кількість людей, яких Берлін може працевлаштувати у своїх посольствах і установах у Росії, заявив речник міністерства закордонних справ.

«Ми вирішили відкликати згоду на роботу чотирьох з п’яти російських консульств, які діють у Німеччині», – сказав речник, якого цитує AFP.

За його словами, про це сьогодні повідомили російські стороні.



Міністерство закордонних справ Німеччини заявило на вихідних, що сотні державних службовців і місцевих службовців, які працюють у німецьких установах у Росії, попросили покинути країну.



Москва встановила обмеження на кількість німецького персоналу в Росії в 350 осіб. Як пояснив речник МЗС Німеччини, щоб виконати ці вимоги Росії, уряд вирішив закрити консульства Німеччини в Калінінграді, Єкатеринбурзі та Новосибірську. Посольство Німеччини в Москві та його консульство в Санкт-Петербурзі не постраждають.



«Що стосується російської присутності в Німеччині, наші рішення застосовуються взаємно... для того, щоб забезпечити баланс взаємної присутності як з точки зору персоналу, так і з точки зору структури», – сказав речник.



За даними Міністерства закордонних справ Німеччини, Росія з червня скоротить кількість людей, яких Берлін може працевлаштувати у своїх посольствах або установах у Росії в сферах освіти та культури.



Це стосується співробітників посольства та консульств, але в основному працівників Інституту культури імені Гете в країні, німецьких шкіл і дитячих садків, повідомили в міністерстві.