Канцлер Німеччини Анґела Меркель повідомила своїм однопартійцям по Християнсько-демократичному союзу (ХДС), що готова більше не балотуватися на посаду голови партії, але прагне залишитися на посаді канцлера, повідомили інформаційні агенції DPA та Reuters 29 жовтня.

Агенції посилаються на джерела в ХДС. За цими даними, Меркель ухвалила рішення після того, як упродовж двох тижнів консервативний блок на чолі з нею у двох землях Німеччини зазнав відчутних втрат.

Підтримка ХДС скоротилася на 10% у землі Гессен на виборах 28 жовтня. 14 жовтня партія-партнер ХДС, Християнсько-соціальний союз (ХСС), зазнала втрат у своїй рідній землі Баварії.

ХДС планує обрати нового партійного керівника на конференції в грудні. Меркель очолює партію з 2000 року, а з 2005 року є лідером Німеччини.

Попередник Меркель, соціал-демократ Ґергард Шредер, пішов із посади лідера своєї партії в 2004 році, але залишався канцлером. Нині 74-річний Шредер працює в російському «Газпромі» і ретранслює позицію Москви в Німеччині та Європі в цілому.