Німеччина оголосила про введення прикордонного контролю для боротьби з мігрантами

Влада Німеччини оголосила про запровадження прикордонного контролю з Польщею та Чехією для боротьби з напливом мігрантів. Як передає агенція Reuters, міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер у середу заявила, що у центрі уваги будуть контрабандисти, які, за її словами, сприяють проникненню в країну чверті мігрантів.

За офіційними даними, у Німеччині вперше за перші сім місяців 2023 року кількість прохань про надання притулку зросла на 78%. За даними поліції, у серпні зафіксували 14 701 незаконний перетин кордону з Німеччиною, що на 66% більше, ніж за той же місяць минулого року.

Окрім збільшення кількості нелегальних перетинів кордону, Німеччина за останній рік прийняла близько одного мільйона українських біженців. Вони не включені до числа запитів на надання притулку, оскільки він надається автоматично.

Останнє збільшення потоку нелегальних приїжджих зафіксували після того, як тисячі мігрантів із Північної Африки висадилися на італійському острові Лампедуза.