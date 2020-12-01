У Німеччині внаслідок наїзду автомобіля загинули кілька людей

На заході Німеччини щонайменше двоє людей загинули і 10 поранені внаслідок наїзду автомобіля на пішоходів. За деякими повідомленнями, загиблих четверо. Інцидент стався в місті Трір, земля Рейнланд-Пфальц.

У повідомленнях не йдеться, чи подію можна кваліфікувати як терористичний напад.

Агентство DPA повідомило з посиланням на місцеву пресу, що 51-річний водій, громадянин Німеччини, заарештований. Влада закликала жителів міста обходити зону події в зв’язку з роботою слідчих.

Поліція звернулася до громадськості з проханням не поширювати чутки і неперевірену інформацію і «спиратися на надійні дані, що публікуються в твітері місцевої поліції».

Голова Федерального відомства з охорони конституції Німеччини Томас Гальденванг на початку листопада заявив телеканалу ARD, що правоохоронним органам Німеччини треба зберігати пильність через «загрози з боку ісламістських екстремістів». Гальденванг наголосив, що рівень терористичної небезпеки зберігається на позначці «високий».