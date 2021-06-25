Кілька людей загинули внаслідок нападу із ножем у Німеччині – поліція

Кілька людей загинули і поранені внаслідок нападу із ножем на перехожих в Німеччині, повідомила поліція країни. Інцидент стався 25 червня в центрі Вюрцбурга в Баварії на півдні країни.

За даними місцевих ЗМІ, троє людей загинули, шестеро поранені. Влада інформацію про кількість жертв поки що не розкриває.

Поліція повідомила, що підозрюваний був поранений і заарештований після масштабної спецоперації.

Правоохоронці повідомили, що нападник був один. Інформації про мотив нападу немає.

Німецькі ЗМІ повідомили, що напад стався ввечері: чоловік атакував жінку з ножем, а коли перехожі намагалися їй допомогти, почав нападати і на них.