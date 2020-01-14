Прокуратура Німеччини повідомила про обшуки у вихідців із Чечні, підозрюваних у підготовці нападу

Генеральна прокуратура Німеччини повідомила про масові обшуки в декількох містах у вихідців із російського регіону Чечні, яких підозрюють у підготовці «серйозного акту насильства, що загрожує державі». Відомство опублікувало свою заяву в офіційному твітері.

Генпрокуратура країни також повідомила, що обшуки проводяться в Берліні, Бранденбурзі і регіонах Тюрінгії і Північний Рейн-Вестфалія.

Як повідомили у поліції, підозрювані – вихідці з Чечні віком від 23 до 28 років, які перебувають в «ісламістських колах».

Як пише німецьке видання Bild з посиланням на свої джерела, затримані щонайменше чотири людини, а також, що німецькі спецслужби стежили за групою підозрюваних вже деякий час.

Влада Німеччини посилила заходи із запобігання ісламістським загрозам після того, як в останні роки в країні сталося кілька нападів, зокрема, на Берлінський різдвяний ярмарок у грудні 2016 року, внаслідок якого 12 людей загинули.

Відтоді, як повідомило Федеральне відомство з питань злочинності, Німеччина запобігла дев’ятьом нападам.