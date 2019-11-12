Влада Німеччини затримала трьох осіб за підозрою в плануванні вибуху

Влада Німеччини повідомляє про затримання трьох ймовірних прихильників екстремістського угруповання «Ісламська держава», підозрюваних у підготовці вибуху.

12 листопада прокуратура Франкфурта повідомила, що поліція обшукала три квартири у сусідньому місті Оффенбах і затримала підозрюваних.

За повідомленням, головний підозрюваний, 24-річний громадянин Німеччини македонського походження придбав матеріали, необхідні для виготовлення вибухових речовин, і шукав вогнепальну зброю в інтернеті.

Двоє його ймовірних співучасників – громадяни Туреччини віком 22 і 21 рік.

«Втручання відбулося вчасно, щоб запобігти загрозі», – заявила прокурор Франкфурта Надя Нісен.

За її словами, підозрювані планували напад у регіоні Рейн-Майн із наміром вбити «якомога більше людей, так званих невірних».

Питання про взяття затриманих під варту має вирішити суддя.