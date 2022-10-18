У Німеччині звільнили голову служби кібербезпеки за підозрою у зв’язках із Росією

МВС Німеччини звільнило голову відділу інформаційної безпеки Арне Шенбома через підозру у зв’язках з Росією, повідомляють видання Der Spiegel та Deutsche Welle.

За повідомленнями, Шенбома відправили у відставку після показу на телеканалі ZDF розслідування про те, що чиновник підтримував тісні контакти із «Радою з кібербезпеки Німеччини», яку пов’язують із російськими спецслужбами. Шенбом заснував цю раду до роботи у німецькому уряді.

Звинувачення підірвали впевненість у неупередженості Шенбома на посаді голови найважливішого відомства ФРН у сфері кібербезпеки, заявили у МВС Німеччини.

У розслідуванні ZDF йдеться, що берлінська фірма Protelion GmbH, що входить в асоціацію, до кінця березня працювала під назвою Infotecs GmbH і була «дочкою» російської компанії ІнфоТеКС («Інформаційні технології та комунікаційні системи»), заснованої колишнім співробітником КДБ Андрієм Чапчаєвим. Вона постачала продукти в галузі комп’ютерної безпеки німецьким компаніям.

«Рада з кібербезпеки Німеччини» заявила про виключення цієї фірми з асоціації і назвала абсурдними звинувачення у зв’язках з Росією, вказавши на свою політично нейтральну позицію.

Щодо Шенбома ведеться дисциплінарне розслідування. Чиновник повідомив, що сам попросив прояснити ситуацію зі звинуваченнями у посадовій невідповідності та отримати відкриту та офіційну оцінку своєї діяльності. Причини відставки він не коментував.

У 2017 році Шенбом попереджав уряд Німеччини про можливу загрозу з боку російських хакерів, у тому числі у можливому втручанні у вибори до Бундестагу.