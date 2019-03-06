Прокуратура Німеччини звинуватила росіянина в підготовці вибуху

Прокуратура Німеччини висунула звинувачення 31-річному росіянину за підозрою в підготовці вибуху.

Магомед-Алі (прізвище обвинуваченого не розголошується відповідно до місцевого законодавства) мав намір «убити або поранити максимальне число людей» при використанні вибухових речовин, повідомляється на сторінці Федеральної прокуратури Німеччини.

Його затримали у серпні минулого року, а обвинувачення висунули наприкінці лютого.

За даними слідства, громадянин Росії приїхав до Берліна в жовтні 2011 року. Там він познайомився з громадянином Франції. Разом із ним, в жовтні 2016 року, росіянин зібрав вибуховий пристрій в одній з берлінських квартир. Вчинити протиправні дії йому завадила німецька поліція, яка провела спецоперацію.

Громадянин Франції був затриманий в 2017 році за підозрою в підготовці іншого теракту.

Прокуратура також стверджує, що росіянин і француз були знайомі з Анісом Амрі, громадянином Тунісу, який в грудні 2016 влаштував теракт на різдвяному ярмарку в Берліні. Амрі тоді врізався в натовп на вантажівці, в результаті його дій загинули 12 людей.