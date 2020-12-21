У Німеччині чоловіка, який напав на синагогу у 2019 році, засудили до довічного ув’язнення

У Німеччині ультраправого бойовика засудили до довічного ув’язнення за напад на синагогу у місті Галле у 2019 році.

Суд у Маґдебурзі 21 грудня визнав 28-річного Стефана Балліета «серйозно винним» у злочині, тобто йому фактично буде заборонено просити про дострокове звільнення через 15 років – це максимальне покарання, передбачене законодавством Німеччини.

Балліет зізнався у спробі проникнути у синагогу, де десятки віруючих святкували Йом Кіпур 9 жовтня 2019 року. Не змігши зламати важкі замкнені двері, нападник убив жінку і чоловіка у шашличній, розташованій поблизу.

Цей напад став одним з найсерйозніших антисемітських нападів у Німеччині з часів Другої світової війни.

За час судового розгляду, який тривав 5 місяців, Балліет не висловлював даль з приводу тих, хто став мішенню його нападу, а також заперечував Голокост.

Злочини проти євреїв та іудаїзму в останні роки в Німеччині неухильно зростають.

Терористичні атаки ультраправих, зокрема вбивство політика-біженця Вальтера Любке у його будинку у червні 2019 року і вбивство у західному місті Ханау дев’яти осіб мігрантської походження в лютому, шокували країну і спонукали владу Німеччини пообіцяти посилити заходи проти ультраправого екстремізму.