У Німеччині українка з «посвідченням особи без батьківщини» вперше отримала паспорт – консульство

Українка, яка з 16 років живе в Німеччині, у 93 роки вперше в житті отримала паспорт, повідомляє консульство України у Франкфурті-на-Майні.

За повідомленням, Марію Цебак під час Другої світової війни вивезли на примусові роботи до Німеччини. Жінка після війни хотіла повернутися в Україну, але залишилась у Німеччині через страх бути вивезеною у Сибір радянською владою.

Отримувати німецьке громадянство вона категорично відмовлялася, мала лише «посвідчення особи без батьківщини», повідомляє консульство.

«Саме так, не посвідчення особи без громадянства, а посвідчення особи без батьківщини. Якось у розмові виникла ідея надати можливість пані Марії отримати те, що війна, німецька й радянська окупації відібрали у неї – громадянство. І от, після кількох місяців здійснення необхідних формальностей, пані Марія Цебак отримала свій перший і такий довгоочікуваний паспорт громадянина України», – наголосили у диппредставництві.