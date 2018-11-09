80 років «Кришталевої ночі»: в Німеччині вшановують жертв нацистів

Німеччина 9 листопада вшановує жертв нацистів у 80-ту річницю організованого тодішньою владою Німеччини погрому співгромадян єврейського походження, відомого як «Кришталева ніч».

У своєму виступі в Бундестазі президент Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що насильство 9 листопада 1938 року ознаменувало «падіння Німеччини у варварство».

Штайнмаєр застеріг проти «нового агресивного націоналізму», який «викликає в уяві ідилічне минуле, якого ніколи не існувало». Таким чином президент Німеччини вказав на зростання в країні впливу правих рухів.

Пізніше цього дня Штайнмаєр разом із канцлером Анґелою Меркель та єврейськими лідерами в найбільшій синагозі Німеччини вшанує один із найбільш темних днів в історії країні.

9 листопада 1938 року підтримувані нацистською владою бойовики вбили щонайменше 90 євреїв, спалили 1400 синагог у Німеччині та Австрії, а також розграбували єврейські магазини та бізнеси, через що подія отримала назву «Кришталевої ночі» або «Ночі розбитого скла».

«Кришталева ніч» була історичним рубіконом, після якого переслідування євреїв у Німеччині стало систематичним, що згодом вилилося в Голокост, який забрав близько шести мільйонів єврейських життів.

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