Німеччина: автомобіль в’їхав у пішохідну зону, чотири людини загинули

Автомобіль в’їхав у пішохідну зону в німецькому місті Трірі. Чотири людини загинули, включно з дев’ятимісячною дитиною. За словами мера Вольфрама Ляйбе, до 15 людей отримали травми.

51-річного водія німецькі ЗМІ називають Берндом В. Його затримала поліція.

За даними посадовців, підозрюваний був нетверезим. Водночас немає ознак, що інцидент був політично мотивованим.

Речник місцевої поліції Карл-Петер Йохем заявив, що підозрюваний рухався один кілометр, «збиваючи людей у випадковому порядку на своєму шляху». Потім його зупинив поліцейський автомобіль.

Трір вважають найстарішим містом Німеччини. Його населення становить близько 110 тисяч людей. Воно розташоване поблизу від кордону з Люксембургом.