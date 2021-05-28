Німеччина визнала геноцидом свої дії в Африці на початку 20 століття

Німеччина визнала геноцидом дії своїх колоністів на території сучасної Намібії на початку 20 століття. Про це йдеться в заяві міністра закордонних справ Гейко Мааса від 28 травня.

Таким чином, за його словами, завершилися переговори між Німеччиною та Намібією, які тривали понад п’ять років. У перемовах брали участь представники громад гереро та нама, які найбільше постраждали від дій колоністів.

«Тепер ми офіційно називатимемо ці події тим, чим вони були з сьогоднішньої точки зору: геноцидом. У світлі історичної та моральної відповідальності Німеччини ми будемо просити пробачення в Намібії та нащадків жертв», – заявив Маас.

Він додав, що Берлін планує підтримати проєкти з реконструкції та розвитку в Намібії на 1,1 мільярда євро. Як повідомляє агентство AFP з посиланням на свої джерела, ці кошти будуть виділятися протягом 30 років і передусім призначені для нащадків племен гереро та нама.

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Водночас Маас уточнив, що виплата не дає підстав для подальших претензій на компенсацію.

Події між 1904 та 1908 роками у Намібії (тоді – Німецькій Південно-Західній Африці) вважають першим геноцидом 20 століття. Тоді народи гереро та нама повстали проти німецького колоніального правління. Німецькі війська під командування генерала Лотара фон Троти придушили повстання та вигнали десятки тисяч людей у пустелю, де вони гинули від зневоднення та голоду.

За оцінками, в ході цих подій, а також у концентраційних таборах загинули від 24 до 100 тисяч гереро близько 10 тисяч нама та невідома кількість представників племені сан.