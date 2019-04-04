Екс-керівника Nissan і Renault Карлоса Гона знову взяли під варту 

Колишнього керівника автоконцернів Nissan і Renault Карлос Гон, звільненого під заставу на початку березня, знову взяли під варту. Ордер на арешт видала прокуратура Токіо через нові звинувачення у фінансових махінаціях, повідомив 4 квітня японський телеканал NHK.

Ідеться про ймовірне розкрадання коштів Nissan у 2012–2018 роках. Серед іншого, гроші корпорації були витрачені на приватну яхту та інвестиції у фірму сина Карлоса Гона.

Це вже четвертий ордер на арешт Гона. На початку березня Гона випустили з токійської в'язниці під заставу майже 9 мільйонів доларів. Він провів під вартою понад три місяці.

Гон заперечує всі звинувачення, вважаючи їх наслідком «змови і зради» керівництва Nissan. Гон звинуватив високопосадовців Nissan у тому, що вони намагаються змусити його «замовкнути».

Представники Nissan звинуватили Гона в тому, що той нібито використовував активи компанії з особистою метою, а також занижував дані про свої доходи в звітах для Токійської фондової біржі. У грудні, коли суд відмовився продовжувати йому арешт, йому також висунули звинувачення в тому, що він списав на Nissan свої особисті втрати від фінансових операцій.

Гону загрожує до 20 років позбавлення волі.