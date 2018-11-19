Nissan заявляє, що звільнить свого очільника через розтрату коштів компанії

Японський виробник автомобілів Nissan заявляє, що звільнить свого очільника Карлоса Гона після звинувачень у використанні грошей компанії в особистих цілях й інших серйозних порушеннях.
Японські ЗМІ пишуть про арешт Гона, який також очолює альянс Renault-Nissan-Mitsubishi.
Публічний мовник NHK заявляє, що прокурори в Токіо проводять обшуки в штаб-квартирі міста Йокогама.
У Nissan стверджують, що на основі доповіді інформатора упродовж кількох місяців розслідували можливу неналежну поведінку Гона та директора-представника Ґреґа Келлі.
Згідно з повідомленням, Гон і Келлі у звітах про цінні папери занижували дані про свої нагороди.
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