Стрілянина в хмарочосі в центрі Нью-Йорка: озброєний чоловік вбив чотирьох людей і застрелився

Озброєний чоловік убив чотирьох людей, зокрема поліцейського, в офісній будівлі в центральній частині Мангеттена у Нью-Йорку і тяжко поранив ще одну людину, перш ніж застрелився сам, повідомила місцева влада.

Інцидент стався близько 6-ї години вечора 28 липня, в годину пік.

Після появи інформації про стрілянину в будівлі, де розташована штаб-квартира Національної футбольної ліги США (NFL) й низки фінансових установ, зокрема однієї з найбільших фінансових компаній світу Blackstone Group, був перекритий рух на кількох вулицях.

На пресконференції через кілька годин голова нью-йоркської поліції Джесіка Тіш ідентифікувала стрільця як Шейна Тамуру, жителя Лас-Вегаса.

За попередньою інформацією, він приїхав із Невади на своєму автомобілі, запаркував його поряд із будівлею на Парк-авеню, увійшов до вестибюлю хмарочоса з напівавтоматичною гвинтівкою в руках і без попередження відкрив вогонь.

Його першими жертвами стали поліцейський, який працював в охороні будівлі і двоє інших людей. Потім, за даними поліції, він піднявся на ліфті на 33-й поверх, де розташований офіс компанії-власника будівлі, почав безладну стрілянину, пересуваючись коридором, де його жертвою стала жінка, і пізніше, до появи поліцейських вчинив самогубство.

Мотиви його дій поки що невідомі. За словами Джесіки Тіш, він діяв сам, є інформація про те, що він мав проблеми з психічним здоров’ям.