В Україні вшанували загиблих вояків УПА в найбільшому бою з військами НКВС

30 квітня на місці найбільшого в історії УПА бою з військами НКВС відбулася літургія і панахида за Героями Гурб на Рівненщині. Як передає кореспондент Радіо Свобода, до меморіалу на повстанських могилах та Свято-Воскресенського чоловічого монастиря зійшлися жителі Рівненщини, Тернопільщини і Хмельниччини.

Саме на межі цих областей у квітні 1944-го радянська влада провела широкомасштабну каральну операцію з метою знищення УПА. Тоді, 21-25 квітня, близько п’яти тисяч щойно мобілізованих в УПА юнаків і дівчат опинилися під прицілами танків, літаків і кулеметів 15-тисячного війська.

Окрім панахиди, в Гурбах відбувся фестиваль патріотичної пісні «Гурбифест» та розпочалася традиційна молодіжна військово-патріотична теренова гра «Гурби – Антонівці».

Дорогу до меморіалу між селами перекрили кілька десятків селян, незадоволених станом доріг. Це викликало обурення паломників, які зрештою безперешкодно дісталися до Гурб.

Про Гурбинський бій відкрито заговорили лише в часи Незалежності. Однією з основних причин проведення операції дослідники називають знищення вояками УПА командувача 1-м Українським фронтом Миколи Ватутіна, а також намагання повстанців зірвати призов до Червоної армії.

Повстанцями командували відділ південної групи УПА-Північ (Військова округа «Богун» під командою Петра Олійника – «Енея») та з’єднання УПА-Південь (під командуванням Василя Кука – «Леміша»). Цифри втрат з обох сторін різняться, однак відомо, що усі повстанські підрозділи вийшли з оточення, а число їхніх жертв було вдесятеро меншим, ніж у внутрішніх військах НКВС (близько сотні проти тисячі).

Пам’ять загиблих Героїв Гурб традиційно вшановують на третій день після Великодня.