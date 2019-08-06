Померла нобелівський лауреат з літератури Тоні Моррісон

Нобелівський лауреат з літератури, володарка Пулітцерівської премії Тоні Моррісон померла на 89-му році життя. Про це повідомляє агентство Associated Press з посиланням на її видавця.

У 1993 році Моррісон стала першою чорношкірою жінкою, яка отримала Нобелівську премію. Вона отримала її з формулюванням «за те, що в своїх повних мрії і поезії романах оживила абсолютно необхідний аспект американської реальності".

Моріссон почала писати в 38 років, в своїх романах письменниця описувала життя чорношкірого населення Сполучених Штатів, розповідаючи про рабство як психологічне явище, і акцентуючи увагу на відносинах усередині афроамериканського співтовариства країни.

Один з найвідоміших романів Моррісон, – «Кохана» – розповідав про чорношкіру жінку, яка вбила свою доньку, щоб врятувати її від рабства.