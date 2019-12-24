Американські військові відстежують маршрут Санта-Клауса

Об’єднане командування аерокосмічної оборони Північної Америки (НОРАД) у 64-й раз сьогодні в режимі реального часу повідомляє про координати санчат Санта-Клауса на шляху від Північного полюса по всій планеті.

Очікується, що понад 1,5 тисячі волонтерів приймуть близько 140 тисяч телефонних дзвінків від дітей і їх батьків, які будуть перевіряти місцезнаходження Санта-Клауса в переддень Різдва.

«НОРАД тільки що отримав повідомлення про те, що Санта вилетів з Північного полюса! Його чарівна подорож навколо світу почалося!» – написали представники агентства у твітері.

Як правило, коли Санта-Клаус наближається до повітряного простору Сполучених Штатів, Федеральне управління цивільної авіації США видає офіційний дозвіл на політ його саней над територією країни. Про це рішення зазвичай оголошує міністр транспорту США, обумовлюючи, що санчата Санта-Клауса не створять перешкод цивільній авіації.

Традицію відстеження Санти НОРАД продовжує з 1955 року. Тоді універмаг в Колорадо-Спрінгс випадково надрукував невірний номер телефону, за яким діти могли Санті. Насправді телефон належав центру Космічного командування ВПС США (попереднику НОРАД). Перший дзвінок 24 грудня надійшов від маленької дівчинки. Їй відповів полковник ВПС США Гаррі Шоуп. Співробітники центру, щоб не засмучувати дітей, які їм дзвонили, додали нове завдання до своєї оборонної місії і стали повідомляти їм координати санчат Санта-Клауса. НОРАД продовжив традицію.

У 2018 році сайт Noradsanta.org відвідали понад 15 мільйонів чоловік з більш ніж 200 країн.

НОРАД – Об’єднане командування повітряно-космічної оборони північноамериканського континенту – веде спостереження за аерокосмічним простором з метою виявлення і перехоплення літаків і ракет супротивника.