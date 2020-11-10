Норки та коронавірус: головний санлікар України висловився про можливі загрози

Заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко прокоментував можливі наслідки від інфікування коронавірусом у норок.

«Наявні дані свідчать про те, що клінічна картина, ступінь тяжкості та передача інфекції серед заражених варіантом SARS-CoV-2 пов'язаним з норками є подібними до циркулюючого в загальному населенні коронавірусу SARS-CoV-2. Однак варіант, пов'язаний з норками – ще відомий як «варіант кластеру 5» – має поєднання мутацій або змін, які раніше не спостерігались. Ймовірність антигенної мутації SARS-CoV-2 ще не доведена, але у найгіршому випадку антигенна мутація може мати наслідки для імунітету, реінфекцій та ефективності вакцин від COVID-19», – написав Ляшко у фейсбуці.

Він додав, що мав розмову про виявлення випадків захворювання норок із послом Данії в Україні Оле Егберг Міккельсеном.

«Пан посол поділився досвідом Данії з даного питання та запевнив, що їх уряд вже вживає заходів щодо обмеження подальшого поширення цього варіанту вірусу серед популяцій норок та людей, зокрема. Йдеться про забиття норок на всіх норкових фермах по всій території Данії та нові обмеження для 280 000 людей, які проживають в муніципалітетах, де розташовані норкові ферми», – зазначив Ляшко.

Він додав, що проінформував прикордонників, науковців, медиків та Мінекономіки щодо необхідності проведення оцінки ризиків, пов’язаних з поширенням SARS-CoV-2 у популяції норок.

Тим часом Асоціація звірівників України у вівторок поширила пресреліз, в якому заявила про готовність українських ферм вакцинувати норок від вірусу SARS-CoV-2, якщо розробники підтвердять ефективність препаратів.

4 листопада влада Данії ухвалила рішення знищити всіх норок на фермах після виявлення випадків зараження серед тварин для запобігання передачі мутованого коронавірусу людині. Йдеться про тварин на понад тисячі норкових ферм у Данії.

Данія є найбільшим в світі виробником хутра норки. На фермах в країні утримуються понад 15 мільйонів норок. Природоохоронні організації назвали нинішню ситуацію трагедією. Захисники тварин закликали уряд використати це, щоб назавжди закрити галузь.

Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що інфікування норок новим коронавірусом зафіксували, крім Данії, також у Нідерландах, Іспанії, Швеції, Італії та США.