В Офісі президента розповіли про можливих учасників і радників на «нормандській зустрічі» з боку України

Заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що разом із Володимиром Зеленським до складу делегації, яка перебуває в Парижі для проведення «нормандської зустрічі», входять виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко і міністр енергетики Олексій Оржель.

«За потреби вони братимуть участь в обговоренні питань газу та інших питань, які їх стосуються», – сказав Тимошенко на брифінгу у Парижі.

Він також додав, що радниками президента України під час сьогоднішньої зустрічі лідерів країн «нормандської четвірки» будуть, зокрема голова Служби безпеки України Іван Баканов, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак.

Тимошенко заявив, що наразі складно спрогнозувати, скільки триватимуть переговори в Парижі.

«Ніхто не може наразі сказати, скільки точно триватимуть переговори: як двосторонні зустрічі, так і зустріч у «нормандському форматі», – сказав він.

9 грудня відбудеться перша за три роки зустріч лідерів «нормандської четвірки». Президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Анґела Меркель та президент Росії Володимир Путін проведуть переговори в столиці Франції.