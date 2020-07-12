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12 липня 2020, Київ 22:00
Новини | Міжнародні

У Росії заявили, що через розгерметизацію трубопроводу в ґрунт потрапило майже 45 тонн палива

Ексаватор компанії «Норнікель» працює на річці біля Норильська після виливу нафтопродуктів, Росія, 28 червня 2020 року

У Красноярському краї Росії через розгерметизацію трубопроводу в ґрунт потрапило майже 45 тонн палива, повідомило підприємство «Норнікель». Інцидент трапився біля селища Тухард.

Перед цим співробітники компанії «Норильськтрансгаз», якій належить трубопровід, повідомили про розлив 20 тонн керосину. Там заявляли, що загрози здоров’ю людей немає і що вживаються всі необхідні заходи для збору палива.

Наприкінці травня в результаті аварії на ТЕЦ-3 в Норильську, яка також належить «Норнікелю», розлилася 21 тисяча тонн нафтопродуктів. Вони потрапили в ріки Далдикан та Амбарна, а звідти – в озеро П’ясино. Екологи заявили про найбільшу в російській Арктиці екологічну катастрофу.

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