Поліція Норвегії перевіряє, чи мав зв’язки з ісламістами росіянин, підозрюваний у нападі з ножем

Поліція Норвегії повідомляє, що перевіряє можливі зв’язки з екстремістськими ісламістськими угрупованнями росіянина, затриманого за підозрою в нападі з ножем на жінку в продуктовому магазині.

Суд в Осло 19 січня арештував підозрюваного до розгляду його справи в суді.

Напад стався 17 січня. Постраждала перебуває в критичному стані.

За даними слідчих, 20-річний росіянин при цьому заявив, що планував «вбити кількох людей».

Норвезьке громадське телебачення повідомило, що затриманий є вихідцем із регіону Башкортостан у Росії. За даними поліції, він прибув у Норвегію з Росії через Швецію в день нападу.

Силовики розглядають напад як теракт.