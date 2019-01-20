Поліція Норвегії перевіряє, чи мав зв’язки з ісламістами росіянин, підозрюваний у нападі з ножем

Поліція Норвегії повідомляє, що перевіряє можливі зв’язки з екстремістськими ісламістськими угрупованнями росіянина, затриманого за підозрою в нападі з ножем на жінку в продуктовому магазині.
Суд в Осло 19 січня арештував підозрюваного до розгляду його справи в суді.
Напад стався 17 січня. Постраждала перебуває в критичному стані.
За даними слідчих, 20-річний росіянин при цьому заявив, що планував «вбити кількох людей».
Норвезьке громадське телебачення повідомило, що затриманий є вихідцем із регіону Башкортостан у Росії. За даними поліції, він прибув у Норвегію з Росії через Швецію в день нападу.
Силовики розглядають напад як теракт.
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