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Норвегія змінює офіційну назву Білорусі

Протести проти Олександра Лукашенка у Мінську у вересні 2020 року

Міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Гітфельт оголосила, що Норвегія офіційно змінила назву Білорусі. Тепер норвезькою країна називатиметься саме «Білорусь» (Belarus), а не Hviterussland (буквально – «Біла Росія»), повідомило 29 травня місцеве видання vg.no та білоруська служба Радіо Свобода.

«Ми робимо це на знак солідарності з білоруським демократичним рухом, і щоб країна не сприймалася як продовження Росії», – заявила міністр.

Зміну назви затвердили у Міжнародний день солідарності з Білоруссю.

«Я рада, що в цей день ми можемо оголосити про зміну назви та висловити нашу солідарність із демократичними силами у Білорусі», – сказала голова МЗС Норвегії. Вона зазначила, що особисто зателефонувала Світлані Тихановській, яку вважає демократичним лідером Білорусі, та повідомила про зміну назви.

«Вона була щаслива і подякувала за рішення», – сказала Аннікен Гітфельт.

У 2019 році уряд Швеції також оголосив, що в офіційних відносинах називатиме Білорусь Belarus замість Vitryssland («Біла Росія»). Це також було зроблено, аби підкреслити суверенітет цієї країни та національну ідентичність білорусів. Данія також стала офіційно називати країну Білоруссю із 2021 року.

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