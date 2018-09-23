У Норвегії затримали російського громадянина, підозрюваного в шпигунстві

Влада Норвегії повідомила про затримання російського громадянина за підозрою в здійсненні незаконної розвідувальної діяльності.

Інформаційне агентство Норвегії (NTB) 23 вересня повідомило, що чоловік був затриманий в аеропорту Гардермоен поблизу столиці Осло 21 вересня.

Агентство повідомляє, що чоловіка, ім’я якого не розголошується, взяли під варту після слухання в окружному суді Осло 22 вересня.

Його будуть утримувати протягом двох тижнів через ризик знищення доказів, цитує NTB представника Служби безпеки Норвегії.

Чоловік підозрюється у проведенні незаконної розвідувальної діяльності після відвідування семінару у норвезькому парламенті з питань цифрових технологій.

У грудні Росія заявила, що затримала норвезького громадянина за підозрою в шпигунстві після того, як він нібито отримав секретні документи від російського чоловіка, який також перебуває під арештом.

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Росія ув’язнила кількох людей із сусідніх країн, включаючи Естонію, Литву та Україну, за звинуваченням у шпигунстві. Напруження особливо посилилось після анексії Росією українського Криму в 2014 році та участі у бойових діях на сході України.

Кремлівські критики кажуть, що Росія використовує шпигунські претензії як інструмент геополітичної конкуренції.