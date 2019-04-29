У Норвегії викликала занепокоєння білуха з обладнанням із Росії

У Норвегії посадовці висловили занепокоєння через те, що біля берегів країни в Північному морі виявили білуху з кріпленням для відеокамери, яка, як припускають, могла походити з російського військового об’єкта.

Як повідомили в Управлінні рибальства Норвегії, китоподібну тварину виявили місцеві рибалки минулого тижня. Білуха була свійською і підпустила до себе людей, і на ремені-гарнітурі з кріпленням, який був на її тілі і який зняли рибалки, був напис англійською мовою «Обладнання Санкт-Петербург».

За повідомленнями норвезьких засобів інформації, військові країни виявили велику зацікавленість цією гарнітурою і припускають, що тварину тренували для якихсь спеціальних завдань російські військові, ймовірно, в місті Мурманську недалеко від місця, де рибалки зустріли білуху.

Наскільки відомо, Росія не мала програми використання для військових потреб великих китоподібних, хоча в СРСР були військові програми навчання дельфінів. Після розпаду СРСР той заклад у Севастополі закрили, дельфінарій працював в Україні як цивільний до захоплення Криму Росією 2014 року.

Але, як кажуть російські вчені, військові в Росії, можливо, зараз уже працюють із білухами.

Як сказав російському агентству «Інтерфакс» Дмитро Глазов, заступник програми вивчення білух в Інституті проблем екології і еволюції Російської академії наук, військові використовували білух під час Олімпійських ігор у Сочі 2014 року. За його словами, в Санкт-Петербурзі є інститут, який співпрацює з військовими у вивченні тварин для застосовних цілей, і його підрозділи є в Козачій бухті в Севастополі і в Мурманську.

На думку вченого, напевно не відомо, чи придатні білухи для використання для розвідки, але є можливість, що тварина могла втекти з місця утримання в Мурманську.