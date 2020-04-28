У Норвегії одного з найбагатших громадян країни затримали за підозрою у вбивстві дружини

У Норвегії вранці 28 квітня затримали одного з найбагатших громадян країни Тома Хаґена за підозрою у вбивстві або співучасті у вбивстві його дружини, яка вважається зниклою з 2018 року. Про це повідомляє Associated Press.

Прокуратура 29 квітня проситиме суд заарештувати Хаґена на чотири тижні у якості запобіжного заходу.

Звинувачення засновнику енергетичної компанії Elkraft висунули за результатами тривалого розслідування зникнення Анне-Елізабет Хаґен, яка раніше вважалося викраденням.

Зазначається, що про зникнення Анне-Елізабет Хаґен поліції повідомили 31 жовтня 2018 року, однак офіційно цю інформацію не оприлюднювали до 9 січня наступного року. У січні 2019 року поліція повідомила, що з ними зв’язався нібито викрадач жінки і вимагав заплатити викуп. Правоохоронці не назвали суму викупу, але місцева преса писала, що йдеться про 9 мільйонів євро у криптовалюті.

У червні 2019 року поліція змінила основну версію «викрадення», оскільки не було ніяких ознак того, що жінка все ще жива, і ймовірні викрадачі перестали виходити на зв’язок. У поліції дійшли висновку, що Анне-Елізабет Хаґен, тіло якої так і не знайшли, була вбита. Правоохоронці не виключають, що саме «викрадення» було спробою приховати вбивство.