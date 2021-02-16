У Новій Каховці виявили тіла 4 людей без ознак насильницької смерті. Правоохоронці встановлюють обставини

Правоохоронці розслідують обставини смерті чотирьох людей у місті Нова Каховка в Херсонській області Призначена судмедекспертиза, повідомили в поліції Херсонської області.

Як інформує пресслужба відомства у фейсбуці, 15 лютого близько 9:50 в поліцію звернулася голова ОСББ одного з будинків в Новій Каховці. Жінка розповіла, що мешканка однієї з квартир уже третій день не відкриває двері і не виходить з дому. За інформацією сусідів, у квартирі горить світло і працює телевізор.

«Під час огляду місця події було виявлено без ознак життя власницю квартири, ще одна жінку і двох чоловіків. За попереднім оглядом судмедексперта, слідів насильницької смерті у громадян не виявлено», – сказано в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, призначена судово-медична експертиза для встановлення причини смерті загиблих. Тривають слідчі дії.