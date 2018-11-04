Французька територія Нова Каледонія вирішила залишитися у складі Франції

Мешканці тихоокеанського архіпелагу Нова Каледонія, що є територією Франції, на референдумі не підтримали здобуття територією повного суверенітету і незалежності. За це голосували майже 44 відсотки учасників референдуму, проти були понад 56 відсотків.

Явка на референдум 4 листопада склала майже 81 відсоток від усіх зареєстрованих виборців.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що такий результат засвідчив «упевненість у Французькій Республіці».

Референдум був передбачений угодою 1998 року, що мала на меті надати архіпелагові більшу автономію у складі Франції і підготувати його до можливої незалежності й була підписана після низки заворушень із участю рухів, що виступали за незалежність території.

Нова Каледонія, з її приблизно 270-тисячним населенням, розташована за 20 тисяч кілометрів від материкової Франції і має нині у складі країни спеціальний адміністративний статус.