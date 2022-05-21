Із Пентагону в Білий дім: Джона Кірбі призначили координатором Ради нацбезпеки

Речник Пентагону Джон Кірбі незабаром стане координатором з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США. Про це повідомляє Білий дім.

«Сьогодні президент Байден оголосив, що Джон Кірбі, який зараз є помічником міністра оборони зі зв’язків з громадськістю, стане новим координатором Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій у Білому домі. На цій посаді Кірбі координуватиме міжвідомчі зусилля з роз’яснення політики Сполучених Штатів і буде виступати в ролі високого представника адміністрації з пов’язаних питань, у тому числі, якщо це доречно, на трибуні Білого дому», – йдеться в повідомленні.

Кірбі буде підпорядковуватися раднику з нацбезпеки.

За словами президента США, Джон Кірбі «має унікальну кваліфікацію для цієї посади, і я з нетерпінням чекаю можливості принести його вміння, знання та досвід до Білого дому».

Радник із нацбезпеки Джейк Салліван привітав Джона Кірбі у своїй команді, додали в Адміністрації президента США.

Сам Джон Кірбі заявив, що з радістю почне дуже скоро виконувати наступне завдання.

Джон Кірбі нині є помічником міністра оборони зі зв’язків з громадськістю та речником Пентагону.

Кірбі раніше працював у Державному департаменті помічником секретаря Бюро зі зв’язків з громадськістю – з грудня 2015 року до січня 2017 року – і був речником Державного департаменту з травня 2015 року до січня 2017 року.

Кірбі почав службу у ВМС США у вересні 1986 року і служив у формі понад 28 років, перш ніж піти у відставку в 2015 році у званні контрадмірала.

Він закінчив Університет Південної Флориди в 1985 році і отримав ступінь магістра міжнародних відносин в Університеті Трої і ступінь магістра мистецтв у галузі національної безпеки та стратегічних досліджень Військово-морського коледжу.