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09 грудня 2019, Київ 11:51
Новини | Міжнародні

Виверження вулкана у Новій Зеландії: кількість жертв зросла до 5

Виверження вулкана на Вайт-Айленді, Нова Зеландія, 9 грудня 2019 року (фото надане Michael Schade)

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Щонайменше п’ятеро людей загинули і 20 постраждали в результаті виверження вулкана біля східного узбережжя Північного острова Нової Зеландії, повідомила поліція 9 грудня. Влада заявляє, що чимало людей можуть вважатися зниклими безвісти.

Раніше повідомлялося про те, що 23 людини вдалося врятувати із острова Вайт-Айленд, де сталося виверження. За попередніми даними, в цьому районі могли перебувати близько сотні людей.

Вулкан острова Вайт-Айленд – один з найактивніших у Новій Зеландії. Він розташований приблизно за 50 кілометрів від східного узбережжя Північного острова.

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