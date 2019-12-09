Виверження вулкана у Новій Зеландії: кількість жертв зросла до 5

Щонайменше п’ятеро людей загинули і 20 постраждали в результаті виверження вулкана біля східного узбережжя Північного острова Нової Зеландії, повідомила поліція 9 грудня. Влада заявляє, що чимало людей можуть вважатися зниклими безвісти.

Раніше повідомлялося про те, що 23 людини вдалося врятувати із острова Вайт-Айленд, де сталося виверження. За попередніми даними, в цьому районі могли перебувати близько сотні людей.

Вулкан острова Вайт-Айленд – один з найактивніших у Новій Зеландії. Він розташований приблизно за 50 кілометрів від східного узбережжя Північного острова.