Через виверження вулкана у Новій Зеландії 1 людина загинула, декілька постраждали

Щонайменше одна людина загинула, декілька постраждали, в тому числі одна людина – тяжко, в результаті виверження вулкана біля східного узбережжя Північного острова Нової Зеландії. Як повідомила поліція 9 грудня, 23 людини вдалося врятувати із острова Вайт-Айленд, де сталося виверження. За попередніми даними, в цьому районі могли перебувати близько сотні людей.

Вулкан острова Вайт-Айленд – один з найактивніших у Новій Зеландії. Він розташований приблизно за 50 кілометрів від східного узбережжя Північного острова.

Прем’єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн повідомила, що, за даними влади, на час землетрусу на острові і довкола нього були туристи, «як новозеландці, так і відвідувачі з-за кордону». Вона запевнила, що поліція і надзвичайні служби роблять все можливе.