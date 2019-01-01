Новорічні святкування в Україні минули без надзвичайних ситуацій – ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила станом га 7:00 1 січня 2019 року, що її фахівці не зафіксували надзвичайних ситуацій техногенного, природного та іншого характеру за добу. Про це йдеться у зведенні, оприлюдненому на сайті рятувальників.

«Підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій протягом доби для проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів здійснено 776 виїздів. У результаті вжитих заходів врятовано 17 осіб, 71 будівлю та 4 одиниці автотракторної техніки», – ідеться в повідомленні.