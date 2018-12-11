У науковому центрі розповіли, скільки коштуватиме новорічний стіл-2019

У середньому в Україні вартість новорічного столу 2019 року для української сім’ї з чотирьох людей підвищиться порівняно з вартістю новорічного столу-2018 майже на 20% і складе 1535 гривень, повідомив 10 грудня заступник директора Національного наукового центру «Інституту аграрної економіки», член-кореспондент НААН Микола Пугачов.

За його словами, для оцінки взяли новорічне меню зі страв, які є традиційними для столу середньостатистичної родини: салати, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо.

Пугачов зауважив, що сім’ям, які мають можливість купувати делікатеси, доведеться додатково заплатити близько 470 гривень. Баночка червоної ікри (120 грамів) вартуватиме 250 гривень, а 200 грамів червоної риби – 220 гривень. Таким чином, вартість новорічного столу з делікатесами підвищиться до 2005,30 гривні.

Водночас дослідники підрахували, що вартість бюджетного варіанту новорічного столу у Києві складе 1647,60 гривні – на 13,6% більше вартості новорічного столу 2018 року. Стіл з делікатесами коштуватиме мешканцям столиці у 2157,60 гривні.