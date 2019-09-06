У Запоріжжі представили нового голову ОДА

6 вересня перший заступник офісу президента України Сергій Трофімов представив у Запоріжжі нового очільника облдержадміністрації Віталія Туринка.

З 11 липня по 6 вересня 2019 року після звільнення попереднього очільника області Костянтина Бриля його функції тимчасово виконувала перший заступник голови облдержадміністрації Елла Слепян.

Віталій Туринок (1973 р.н.) – підприємець, один з співвласників та керівників Рівненського домобудівного комбінату, що займається виробництво залізобетону та бетону. Навчався у Запорізькій державній інженерній академії. З 2003 року працював на керівних посадах у Рівненському домобудівному комбінаті. Досвіду роботи на державних посадах чи в органах місцевого самоврядування не має.