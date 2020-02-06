Зеленський призначив нового голову Львівської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив підприємця Максима Козицького головою Львівської обласної державної адміністрації. Про це голова держави повідомив під час візиту на Львівщину.

Церемонія представлення нового голови ОДА відбулася після того, як Зеленський відвідав шахту «Межирічанська» у Червонограді на Львівщині.

«У нас є ваша людина – львів’янин Максим Козицький… Людина досвідчена, фахова. Ми шукали сильного менеджера – ось він. Я хотів би його привітати», – цитує Зеленського його пресслужба.

За словами президента, у Козицького – 20 років менеджерського досвіду.

У грудні Зеленський звільнив голову Львівської ОДА Маркіяна Мальського, призначеного в липні 2019 року.

За даними Офісу президента, Максим Козицький – підприємець. Народився 1981 року у Львові. Навчався у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького за спеціальністю «Лікувальна справа» (магістр медицини). Також закінчив Національний університет «Києво-Могилянська академія» за спеціальністю «Менеджмент організацій» та Львівський національний університет імені Івана Франка («Спеціаліст з обліку і аудиту»).

Працював лікарем-інтерном з хірургії у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького, потім – лікарем-методистом Львівського обласного центру здоров’я. У 2007-2010 роках – член спостережної ради ТОВ «Укрнафтогазінвест». З 2010 до 2014 року був заступником генерального директора із загальних питань ТОВ «Укрнафтогазінвест». У 2014-2016 роках – заступник генерального директора ТОВ «Прикарпатська енергетична компанія».