Новий 2022 рік у поїздах зустрінуть близько 10 тисяч пасажирів

У новорічну ніч близько 10 тисяч пасажирів подорожуватимуть у 86 поїздах «Укрзалізниці», повідомила пресслужба перевізника.

«На період масових новорічних та Різдвяних свят призначено 17 додаткових пасажирських поїздів. Ще двом поїздам подовжено маршрут та чотирьом збільшено періодичність курсування. Залізничники дякують усім пасажирам, які обирають для подорожей українські поїзди, та вже фіксують 20% збільшення продажів квитків у порівнянні з сезоном 2020/2021 на пікові дати зимових перевезень: 29, 30 грудня 2021 року та 2, 8, 9 січня 2022 року», – йдеться в повідомленні.

За даними УЗ, також спостерігається ріст пасажиропотоку до залізничних станцій, які знаходяться поблизу курортів Українських Карпат: Татарів, Ворохта, Яремче та Ясіня.