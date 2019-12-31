Синоптик попереджає про погоду новорічної ночі

Синоптик Наталка Діденко попередила про погіршення погоди новорічної ночі.

«Скоро з північного заходу до нас прийде атмосферний фронт, який прикриє сонце, нажене хмари та ближче до вечора посипатиме мокрим снігом. Цей мокрий сніг випадатиме у Новорічну ніч, так що перебігати від родини до друзів і навпаки краще не на шпильках. Буде сильний, до штормових поривів, вітер. Опади та рвучкий вітер новорічної ночі очікуються практично в усіх областях України. Там, де температура повітря перевищуватиме нуль, сніг переходитиме у дощ. На дорогах будьте уважними особливо», – застерегла вона.

За її даними, стовпчики термометрів коливатимуться 1 січня і вночі, і вдень від 2 градусів морозу до 3 тепла, на півдні України до 2–5 градусів тепла.

У Києві, повідомила Діденко, атмосферний фронт спочатку прижене хмари, потім – мокрий сніг, місцями з дощем. Новорічної ночі у столиці України буде від 1 градуса тепла до 1 морозу, мокрий сніг, сильний вітер.

«Удень 1 січня опади припинятимуться, вітер залишиться рвучким, температура повітря істотно не зміниться. 2 січня в Україні буде сухо, вітер послабне, вночі передбачається 0–5 градусів морозу, вдень близько нуля», – написала Наталка Діденко у фейсбуці.

Державна служба з надзвичайних ситуацій, зі свого боку, попереджала про те, що 31 грудня в Україні, крім південних областей, пориви вітру 15–20 метрів за секунду, на більшій частині території країни на дорогах ожеледиця.