На Радіо Свобода стартував новий проєкт – «Новини Приазов’я»

На Радіо Свобода стартував новий проєкт, який розповідає про те, що відбувається в українському Приазов’ї.

Проєкт «Новини Приазов’я» дає можливість жителям, зокрема, південних районів Донецької, Запорізької і Херсонської областей регулярно отримувати неупереджену, перевірену та об’єктивну інформацію, в тому числі, про зміни, що відбуваються в Україні внаслідок здійснення реформ. Проєкт також має на меті розширити інформування про події в регіоні для загальноукраїнської аудиторії.

«Новини Приазов’я» – це щоденні радіопрограми із залученням політиків, експертів, лідерів громадської думки, а також сюжети, опитування, відео- та фоторепортажі з півдня і сходу України.

Кореспонденти проєкту працюють у Маріуполі, Херсоні, Бердянську та Генічеську, готують репортажі на важливі теми для жителів регіону.

«Новини Приазов’я» виходять в ефір щодня о 15:00 на хвилях Радіо Крим.Реалії 105.9 ФМ і 648 АМ, а також в ефірі Громадського Радіо. Програма «Новини Приазов’я» доступна в онлайні на каналі Радіо Свобода Україна в YouTube. Матеріали і актуальні новини Приазов’я публікуються на сайті Радіо Свобода. «Новини Приазов’я» присутні в таких популярних соцмережах, як Telegram, Instagram, Facebook та невдовзі з’являться у застосунку Viber.

У співпраці з Радіо Свобода «Новини Приазов’я» реалізує громадська організація «Радіо кримських громад» в рамках проєкту «Демократичне врядування у східній Україні» (DG East), який фінансує Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).