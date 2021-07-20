У МОН пообіцяли до кінця року забезпечити 60 тисяч учителів ноутбуками вартістю 20 тис грн

Українських учителів цьогоріч планують забезпечити 60 тисячами ноутбуків, повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки.

«У держбюджеті-2021 передбачено додаткове фінансування – 1 млрд гривень на боротьбу з COVID-19 та його наслідками під час освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти. Зокрема, 980 млн грн виділені саме на придбання ноутбуків. Завдяки цій субвенції вчителі зможуть зробити процес навчання більш сучасним і доступним», – йдеться в повідомленні.

Так, у наказі МОН прописані вимоги до техніки.

«Це гарантія того, що комп’ютери будуть високої якості. З урахуванням співфінансування та очікуваної вартості ноутбука у 20 тисяч гривень планується закупівля понад 60 тисяч ноутбуків за цією субвенцією. Така вартість розрахована за результатами консультацій із вендорами та після аналізу ринку», – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, комп’ютери закуплять для 24 областей та Києва.