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Новини | Суспільство

У МОН пообіцяли до кінця року забезпечити 60 тисяч учителів ноутбуками вартістю 20 тис грн

Комп’ютери закуплять для 24 областей та Києва

Українських учителів цьогоріч планують забезпечити 60 тисячами ноутбуків, повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки.

«У держбюджеті-2021 передбачено додаткове фінансування – 1 млрд гривень на боротьбу з COVID-19 та його наслідками під час освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти. Зокрема, 980 млн грн виділені саме на придбання ноутбуків. Завдяки цій субвенції вчителі зможуть зробити процес навчання більш сучасним і доступним», – йдеться в повідомленні.

Так, у наказі МОН прописані вимоги до техніки.

«Це гарантія того, що комп’ютери будуть високої якості. З урахуванням співфінансування та очікуваної вартості ноутбука у 20 тисяч гривень планується закупівля понад 60 тисяч ноутбуків за цією субвенцією. Така вартість розрахована за результатами консультацій із вендорами та після аналізу ринку», – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, комп’ютери закуплять для 24 областей та Києва.

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