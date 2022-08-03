Суд визнав Россошанського винним у вбивстві правозахисниці Ноздровської та засудив його до 15 років ув’язнення

Шевченківський районний суд Києва визнав Юрія Россошанського винним у вбивстві наприкінці 2017 року правозахисниці Ірини Ноздровської та засудив його до 15 років ув’язнення. Відповідне рішення суд присяжних Шевченківського районного суду Києва.

Під час допиту на попередніх засіданнях Россошанський своєї вини не визнав, але, на думку суду, його попередні свідчення та покази свідків свідчать про винуватість, повідомляє агенція УНІАН.

«Через вік (68 років – ред.) обвинуваченого йому не могли присудити довічне, тож він дістав 15 років, але вже понад 4,5 роки з них провів у СІЗО», – зазначила у фейсбуці дослідниця Центру прав людини ZMINA Анастасія Москвичова.

Повідомляється, що суд постановив стягнути з Россошанського на користь потерпілих 4 млн грн.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів.

1 січня 2018 року тіло 38-річної Ірини Ноздровської, жительки селища Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла кількома днями раніше, виявили у місцевій річці.

Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку у вересні 2015 року збив автомобілем племінник ексголови Вишгородської райсуду Дмитро Россошанський. Його у травні 2017 року засудили до семи років позбавлення волі за скоєння цього ДТП.

8 січня 2018 року за підозрою у вбивстві Ноздровської затримали батька Дмитра Россошанського – Юрія Россошанського. У серпні справу проти Юрія Россошанського було направлено до суду.