У ніч на 15 вересня через футбол метро у Києві працюватиме на годину довше

У ніч на 15 вересня через проведенням на стадіоні НСК «Олімпійський» у Києві футбольного матчу роботу метрополітену буде продовжено на одну годину, повідомила пресслужба підземки.

«Можливе обмеження (закриття) на вхід станції «Олімпійська» перед початком футбольного матчу і після закінчення гри станцій «Олімпійська», «Палац спорту» і «Площа Льва Толстого». Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій. Перепрошуємо за незручності», – вказали у метрополітені.

15 вересня на НСК «Олімпійський» відбудеться матч між командами «Динамо» (Київ) та «Бенфіка» (Лісабон). Початок гри о 22:00.