Суд надав постраждалому журналісту персональну охорону – НСЖУ

Генічеський районний суд Херсонської області ухвалив рішення надати журналісту місцевого інтернет-видання «Новый Визит» Геннадію Осьмаку та його родині особисту охорону. Як інформує 31 жовтня Національна спілка журналістів України, яка надає юридичну допомогу колезі, це рішення суд ухвалив після чергових погроз на адресу Осьмака. Захист забезпечуватимуть співробітники Національної поліції на час судових розглядів справи про напад на журналіста – за 30 хвилин до початку судового засідання та протягом 30 хвилин після.

«Слідство тривало трохи більш як півроку, що для українських реалій досить незначний термін, і ось справу направили до суду, де 22 жовтня відбулося перше слухання. Коли ж під час суду дехто з нападників знову почав поводитися агресивно та став погрожувати Геннадію, за порадою адвокатів НСЖУ журналіст подав відповідне клопотання до суду, який і ухвалив інноваційне для українських реалій рішення щодо надання персональної охорони постраждалому та членам його родини», – розповів секретар Національної спілки журналістів України Валерій Макеєв.

22 березня в Генічеську близько сотні перевізників-нелегалів вийшли до будівлі місцевої райдержадміністрації на акцію протесту проти налагодження регулярного автобусного сполучення з контрольним пунктом в’їзду-виїзду «Чонгар» на адмінкордоні з анексованим Кримом. Геннадій Осьмак у цей час був присутнім у райдержадміністрації та прибув на акцію для її висвітлення.

Під час зйомки Геннадій Осьмак повідомив, що є журналістом. Дехто почав надавати коментар, але потім настрій мітингувальників змінився, на адресу журналіста почали лунати образи, лайка та погрози. Журналіст засвідчив, що виконує професійні обов’язки, але мітингувальники продовжували поводитись агресивно.

По допомогу в захисті прав Геннадій Осьмак звернувся до НСЖУ. За результатами наданих консультацій журналіст подав заяву до поліції щодо протиправних дій проти нього. Кримінальне провадження було порушене за статтею 171 Кримінального кодексу України, в якій ідеться про перешкоджання законній професійній діяльності журналіста.