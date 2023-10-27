ОГП: очільницю НСЗУ підозрюють у службовій недбалості

Правоохоронці підозрюють очільницю Національної служби здоров’я України (НСЗУ) у службовій недбалості, повідомляє в у телеграмі Офіс генерального прокурора.



За даними слідства, у квітні 2022 року на замовлення Нацслужби здоров’я України одним із спеціалізованих держпідприємств виконувалися роботи щодо адміністрування центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я. Після цього було складено акт здачі-приймання послуг, в який включено всі роботи, згідно з договором, та відомості про певний обсяг робіт, які фактично не виконувалися.

В Офісі генпрокурора зазначають, що голова НСЗУ належним чином не перевірила фактично виконані роботи та не вжила заходів щодо зменшення загальної суми договору.

«Внаслідок цього зайво витрачено бюджетні кошти в сумі понад 2 млн грн на оплату послуг, які не надавалися», – повідомляють у прокуратурі.

Під час проведення обшуків за місцем проживання та роботи правоохоронці виявили та вилучили документи та інші речові докази. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

З листопада 2021 року Національну службу здоров’я очолює Наталія Гусак.

У Нацслужбі здоров’я України та Міністерстві охорони здоров’я оголошення про підозру наразі не коментують.