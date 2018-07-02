В США пройшли випробування гравітаційної бомби

Міністерство енергетики та військово-повітряні сили США провели два літніх випробування гравітаційної бомби B61-12 без використання ядерного заряду, повідомили в Національній адміністрації з ядерної безпеки США.

Генерал Майкл Луттон, заступник помічника адміністратора Національної ядерної адміністрації з військового застосування, назвав конструкцію B61-12 такою, що відповідає програмі продовження терміну дії зброї відповідно до вимог національної безпеки Сполучених Штатів.

Продовження терміну дії B61 є програмою, яка підтримує найважливіший елемент ядерної тріади США. Вона продовжує термін служби бомб за рахунок покращення її безпеки та надійності.

B61 - це ядерна бомба, що є основною термоядерною зброєю стратегічних ядерних сил США. B61-12 - це нова модифікація, яка повинна повноцінно поступити на озброєння американських сил в 2020 році.