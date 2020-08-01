В ОАЕ почала працювати перша в арабських країнах АЕС

Об’єднані Арабські Емірати оголосили про введення в експлуатацію першого ядерного реактора в арабському світі на АЕС «Барака». Про це у твітері 1 серпня написав шейх емірату Дубай Мухаммед бін Рашид аль-Мактум.
«Сьогодні ми оголошуємо про успішне введення в експлуатацію першого мирного ядерного реактора в арабському світі», – написав він.
Аль-Мактум додав, що в реактор успішно завантажили ядерне паливо.
«Наша мета полягає в тому, щоб ввести в експлуатацію чотири АЕС, які забезпечували б чверть усіх потреб держави в електриці безпечно, надійно і без шкідливих викидів», – сказав аль-Мактум.
Досі вся енергія країни вироблялася на електростанціях, які працюють на газі, і кількох сонячних установках.
АЕС «Барака» розташована приблизно за 280 кілометрів від Дубаю в регіоні Аль-Дафра.
Південнокорейська корпорація Korea Electric Power є головним підрядником проєкту «Барака». АЕС завершено приблизно на 94 відсотки.
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